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وزارة حقوق الانسان اليمنية: استهداف منازل المدنيين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل النظامين السعودي والإماراتي اللذين تجاوزا كل المبادئ والقوانين

الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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