40 طائرة تنقل قوات حفظ السلام من كازاخستان إلى روسيا

العالم-روسيا

وأضافت الوزارة في بيانها: " قامت 40 طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الروسية بنقل القوة الروسية من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، من جمهورية كازاخستان إلى المطارات العسكرية في مقاطعتي موسكو وأوليانوفسك، خلال اليوم الماضي".

وأشار البيان، إلى أنه تم في المطارات الروسية تنظيم استقبال رسمي لقوات حفظ السلام، بمشاركة قيادة قوات الإنزال الجوي في الجيش الروسي. وبعد ذلك قام العسكريون بتنزيل الأسلحة والمعدات العسكرية من الطائرات وتوجهوا إلى نقاط التمركز الدائمة.