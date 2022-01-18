حقوق الإنسان اليمنية تدين جريمة استهداف المدنيين في صنعاء

العالم - اليمن

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استهداف منازل المدنيين الأبرياء جريمة تضاف إلى سجل النظامين السعودي والإماراتي اللذين تجاوزا كل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية.

وجددت التأكيد على أن الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدوان بحق الشعب اليمني بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وبسلاح أمريكي وتواطئ دولي.

ودعت الوزارة المنظمات الإنسانية والحقوقية، والشارع الأمريكي وكل شرفاء وأحرار العالم، إلى رفع الصوت ورفض الدعم والإسناد الأمريكي لدول العدوان التي ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن .

وشددت على أن كل جرائم العدوان لن تسقط بالتقادم، ولن يستطيع المتورطون فيها مواجهة تبعات إجرامهم بحق الشعب اليمني ، أو الإفلات من العقاب.