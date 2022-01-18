اليمن .. هزائم تحالف العدوان والتصريحات الزئبقية  

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وأشار البرنامج إلى عدم اعتراف دول العدوان بالهزائم التي تلقوها وأنهم غير قادرين على الانتصار على الإرادة والعزيمة اليمينة، وان دول العدوان تواصل الكذب بهدف تحقيق انتصارات وهمية ولو أمام شاشات التلفزة وحسب.

وعرض البرنامج تصريح للمتحدث باسم العدوان تحدث فيه عن انطلاق ما أسماه "عملية حرية اليمن السعيد"، حيث لاقى هذا التصريح استهزاء الكثيرين وهو يأتي فيما تستمر قوات تحالف العدوان بتدمير البنى التحتية اليمينة واستهداف الشعب اليمني ومقدراته.

واعتبر المتابعون أن هذه التصريحات التي يطلقها تحالف العدوان ليست سوى تصريحات زئبقية، وأن هذه الوعود التي أطلقها العدوان خلال الفترات الماضية لم يصل منها شيء سوى الدمار والاستهداف للشعب اليمني.

وتمت الإشارة في البرنامج إلى تقارير الامم المتحدة التي تم الإشارة فيها إلى ان ما يحدث في اليمن هو اسوء كارثة انسانية على مستوى العالم.

وتناول البرنامج مجموعة من الفبركات التي تناولتها بعض القنوات الإعلامية المدعومة من قبل دول العدوان في سياق خلق انتصارات غير واقعية ولم يحققها تحالف العدوان على أرض الواقع.