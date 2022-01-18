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اليمن يضيف عشرات الأهداف الاماراتية الی بنك الاهداف

الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير العسكري العميد عابد الثور ان جغرافيا الامارات بكاملها أصبحت ضمن بنك الاهداف للجيش اليمني واللجان الشعبية.

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد عابد الثور في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الجيش اليمني واللجان الشعبية تحاشت الحرب مع الامارات، لكن اصرار الامارات علی المشاركة في العدوان علی الشعب اليمني، جعل الجغرافيا الاماراتية مسرحاً للعمليات العسكرية.

وأكد ان القوات اليمنية ستلجأ لتنفيذ عمليات عسكرية هامة وكبيرة في العمق الاماراتي وستتميز هذه المهام بالسرعة والكفاءة والدقة في اختيار الاهداف.

وأوضح العميد عابد نقلاً عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ان بنك الاهداف ارتفع بعد تحديد عشرات الاهداف في كل الامارات، فاليمن لايتعامل مع ابوظبي كإحدی امارات الامارات، بل سيتخذ كل الامارات بنكاً للاهداف بسبب اعلان الحرب علی اليمن.

وبيّن ان الضربة اليمنية التي استهدفت عمق الامارات، لم تكن ضربة تدميرية بحجم واسع، بل كانت رسالة تحذيرية ومع هذا اثبتت الضربة ضعف دولة الامارات في استيعاب هذه الضربة.

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