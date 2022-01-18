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ليبيا.. البرلمان يناقش ملف الانتخابات

ليبيا.. البرلمان يناقش ملف الانتخابات
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة انتهت ولايتها في كانون الاول ديسمبر الماضي بحسب اتفاق جنيف، وانه يجب اعادة تشكيلها.

العالم - ليبيا

وقال صالح في أول جلسة رسمية ترأسها بعد تأجيل الانتخابات، ان حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بناء على قرار سحب الثقة وانتهاء آجال الثقة بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر.

وطالب صالح النائب العام التحقيق في مصروفات الحكومة منذ تاريخ عملها، وفي اساءة استعمال السلطة، داعيا محافظ البنك المركزي والأجهزة الرقابية، بعدم الصرف للحكومة إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب.

كما عبر صالح، المرشح للانتخابات الرئاسية التي تم تأجيها عن تفاجئه لاعلان المفوضية تعذر اقامة الانتخابات.

وفي سياق آخر، حيث أكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السائح صعوبة إجراء الاستحقاق النيابي والرئاسي قبل ستة أشهر كحد أدنى.

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