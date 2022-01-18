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عضو المكتب السياسي لأنصارالله:

أمريكا و”إسرائيل” دفعتا بالإمارات للتصعيد في اليمن

أمريكا و”إسرائيل” دفعتا بالإمارات للتصعيد في اليمن
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لأنصارالله "فضل أبو طالب"، إِن أمريكا و”إسرائيل”هما من دفعتا بالإمارات وعملائها للتصعيد ضد الشعب اليمني.

العالم - اليمن

وأوضح "أبو طالب" في تصريح لصحيفة المسيرة، اليوم، أن ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني يأتي في إطار صفقة تمت بين الإمارات والسعودية بإشراف أمريكي تقضي بتسليم الجنوب للإمارات.

وأشار إلى أن التصعيد العسكري يتزامن مع تصعيد اقتصادي ومنع دخول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والدوائية؛ بهدف خنق الشعب اليمني، لافتا إلى أن كـل هذا الإجرام سيفشل ولن يحقق لهم شيئا سوى المزيد من الضرر والخسارة.

وأكـد "أبو طالب" أن الشعب اليمني سوف يستعين بالله ويواجه كـل التحديات وسينتصر عليها بإذن الله تعالى.

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عضو المكتب السياسي لأنصارالله: أمريكا و”إسرائيل” دفعتا بالإمارات للتصعيد في اليمن

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