عملية 'اعصار اليمن' ومصير الامارات

العالم - مع الحدث

وقال الخبير العسكري العميد عابد الثور في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الجيش واللجان الشعبية تحاشت الحرب مع الامارات، لكن اصرار الامارات علی المشاركة في العدوان علی الشعب اليمني، جعل الجغرافيا الاماراتية مسرحاً للعمليات العسكرية.

وأكد ان القوات اليمنية ستلجأ لتنفيذ عمليات عسكرية هامة وكبيرة في العمق الاماراتي وستتميز هذه المهام بالسرعة والكفاءة والدقة في اختيار الاهداف.

وأوضح العميد عابد نقلاً عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ان بنك الاهداف ارتفع بعد تحديد عشرات الاهداف في كل الامارات، فاليمن لايتعامل مع ابوظبي كإحدی امارات الامارات، بل سيتخذ كل الامارات بنكاً للاهداف بسبب اعلان الحرب علی اليمن.

وبيّن ان الضربة اليمنية التي استهدفت عمق الامارات، لم تكن ضربة تدميرية بحجم واسع، بل كانت رسالة تحذيرية ومع هذا اثبتت الضربة ضعف دولة الامارات في استيعاب هذه الضربة.

وكشف الاعلامي طالب الحسنی عن ان الامارات خبأت أهدافاً استهدفتها القوات اليمنية ولم يتم نشر فيديوهات احتراقها علی مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحسني ان الامارات، اعلنت عن استهداف مناطق، اشتعلت فيها النيران ولم يمكن تجاهلها بسبب انتشار فيديوهات تثبت استهدافها.

وأضاف ان الامارات، خبأت خبر استهداف مواقع استهدفها اليمنيون وهي في مناطق بعيدة عن الانظار المدنية.

وأكد الحسني ان الضربة اليمنية الاخيرة للامارات هي مجرد بداية، موضحاً ان الامارات لاتحتمل تكرار هكذا ضربات كما تحتملها السعودية، لأن رأس مال الامارات، هو الهدوء والاستقرار وبقاء المستثمرين.

وتوقع الحسني ان تذهب الامارات نحو تصعيد أكبر أو ان تنكفئ بعد الضربة التي تلقتها من القوات المسلحة اليمنية.

وانتقد عضو الحزب المحافظين البريطاني د.وفيق مصطفی نقطة ضعف الانظمة العربية عند دخولهم في حروب عنيفة قائلاً:"هذه الانظمة، ليس لديها مخرج سياسي لانهاء حروبها".

وأکد ان العدوان السعودي الاماراتي علی اليمن والذي بدأ منذ عام 2015 کان من المفروض ان تنتهي ولکنها مستمرة حتی اليوم، لأن الدول التي شنت هذه الحرب، لاتملک استراتيجية سياسية للخروج من هذه الحرب وهذه تجربة خاضتها مصر في زمن عبدالناصر وخاضها العراق في زمن صدام وکررتها السعودية والامارات.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الأثنين، عن تنفيذ عملية “إعصار اليمن” العسكرية في العمق الإماراتي، رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية نوعية وناجحة استهدفت مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط في المصفح في أبوظبي وعدداً من المواقع والمنشآت الإماراتية المهمة والحساسة.

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https://www.alalam.ir/news/6001663