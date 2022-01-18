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الكرملين: الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والايراني ابراهيم رئيسي سيبحثان غدا في موسكو ايضا تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة

الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

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