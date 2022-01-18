الاحتلال 'الاسرائيلي' يخشى من هجمات الجيش اليمني على 'ايلات'

العالم - الاحتلال

وقالت "كان" إن أحد السيناريوهات الذي يخشونه في كيان الاحتلال هو هجوم بطائرات مسيرة انتحارية وصواريخ يتم إطلاقها من اليمن، وأن المسافة بين اليمن وأبو ظبي مشابهة للمسافة بين اليمن ومدينة إيلات في أقصى جنوب فلسطين المحتلة، وأن هذا الهجوم يدل على قدرات متطورة بحوزة الجيش واللجان الشعبية اليمنية.

وفي صنعاء، قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، في بيان نقلته قناة المسيرة، إنه جرى تنفيذ "عملية عسكرية نوعية وناجحة"، مشيرا إلى استهداف "عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة" بصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة.

وأعلن الجيش واللجان الشعبية اليمنية استهداف "مطاري دبي وأبو ظبي ومصفاةَ النفطِ في المصفحِ" في العملية التي أطلقوا عليها اسم "إعصار اليمن".