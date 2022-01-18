الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الفلسطينية: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه في النقب والشيخ جراح

المقاومة الفلسطينية: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه في النقب والشيخ جراح
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الشهيد الشيخ سليمان الهذالين أيقونة المقاومة الشعبية في الخليل والشهيد البطل فالح موسى جرادات، منفذ عملية الطعن البطولية على مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم, مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا وستبقى مدادا لمقاومة شعبنا.

العالم - فلسطين

وقالت الفصائل في بيان لها :" نقدر عالياً الحراك الجماهيري المستمر لأهلنا في النقب والداخل المحتل ضد سياسة التهويد التي يمارسها الاحتلال"، داعية إلى تصعيد كل أدوات الكفاح من أجل حماية الهوية العربية الفلسطينية لأرضنا المحتلة عام ١٩٤٨م والتصدي لكل مشاريعه الاستيطانية والتهويدية حسبما افاد موقع وصل "فلسطين اليوم"، .

وأعربت الفصائل في بيانها عن "استنكارها للتصريحات الآثمة التي أطلقها وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في حكومة اشتيه بحق المقاومة وتبرئة الاحتلال متجاهلا دوره الذي تسبب في تدمير البنية التحتية واستمرار الحصار التي تمثل السلطة جزء منه".

روابط ذات صلة

التعاون الإسلامي تدين التهجير القسري للفلسطينيين بالقدس

الأردن يدين محاولات التهجير القسري لاهالي الشيخ جراح

شاهد..الاحتلال يقوم بأكبر عملية تهجير بحي الشيخ جراح

مقدسي في حي شيخ جراح الاحتلال يشرع بهدم بيته وهو يهدد بحرق نفسه

طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون حي الشيخ جراح

من النقب الى الشيخ جراح.. العدو واحد والمُخطط واحد 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان: تقارير غزو روسيا لأوكرانيا غير واقعية

إيران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لتحكيم التعاون الاقتصادي

عودة الاتصالات الأرضية والانترنت لعدد من أحياء مدينة درعا

زيارة مرتقبة لوزير الدفاع البريطاني إلى ألمانيا

أردوغان يدعو لنقل الغاز من 'اسرائيل' إلى أوروبا عبر تركيا

النقل السورية تعلن إغلاق كافة الموانئ البحرية.. لهذا السبب؟