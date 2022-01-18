المقاومة الفلسطينية: الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه في النقب والشيخ جراح

العالم - فلسطين

وقالت الفصائل في بيان لها :" نقدر عالياً الحراك الجماهيري المستمر لأهلنا في النقب والداخل المحتل ضد سياسة التهويد التي يمارسها الاحتلال"، داعية إلى تصعيد كل أدوات الكفاح من أجل حماية الهوية العربية الفلسطينية لأرضنا المحتلة عام ١٩٤٨م والتصدي لكل مشاريعه الاستيطانية والتهويدية حسبما افاد موقع وصل "فلسطين اليوم"، .

وأعربت الفصائل في بيانها عن "استنكارها للتصريحات الآثمة التي أطلقها وزير الحكم المحلي مجدي الصالح في حكومة اشتيه بحق المقاومة وتبرئة الاحتلال متجاهلا دوره الذي تسبب في تدمير البنية التحتية واستمرار الحصار التي تمثل السلطة جزء منه".