الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢
٠١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: إردوغان يدعو روسيا إلى عدم اجتياح أوكرانيا "القوية"

الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان: تقارير غزو روسيا لأوكرانيا غير واقعية

إيران والعراق يوقعان مذكرة تفاهم لتحكيم التعاون الاقتصادي

عودة الاتصالات الأرضية والانترنت لعدد من أحياء مدينة درعا

زيارة مرتقبة لوزير الدفاع البريطاني إلى ألمانيا

أردوغان يدعو لنقل الغاز من 'اسرائيل' إلى أوروبا عبر تركيا

النقل السورية تعلن إغلاق كافة الموانئ البحرية.. لهذا السبب؟