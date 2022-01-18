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الصحة الإيرانية: 3653 إصابة و 18 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 3653 إصابة و 18 وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء الى 132 الف و113 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 3 الاف و653 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و227 الاف 849 شخصا.

وأضافت أن الف و 295 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و68 الفا و 983 شخصا لغاية الآن.

واخذ انتشار فيروس كورونا في ايران وعدد الوفيات الناجمة عنه منحى تنازليا فی شهر تشرین الاول /اكتوبر لينخفض دون المئتين يوميا بعدما ارتفع عدد الوفيات اليومية ليبلغ 709 شخصا في 24 اب/اغسطس الماضي. واستمر المنحى التنازلي في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا لينخفض تحت المئة يوميا في تشرين الثاني/يناير و يستمر انخفاض عدد الوفيات ليبلغ تحت عشرين شخصا يوميا منذ اكثر من شهر وذلك بفضل مراعاة التوصيات الصحية وتلقى عدد كبير من الايرانيين اللقاح المضاد لكورونا.

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