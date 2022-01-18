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أردوغان: تقارير غزو روسيا لأوكرانيا غير واقعية

أردوغان: تقارير غزو روسيا لأوكرانيا غير واقعية
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسألة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

العالم - تركيا

وحول التقارير التي تزعم احتمال غزو روسيا لأوكرانيا، قال أردوغان في تصريحات صحفية عند عودته من زيارته لألبانيا "لا أراها واقعية، ولكي تتخذ موسكو هذه الخطوة، عليها أن تعيد النظر في وضعها ووضع العالم بأسره".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين، وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لنظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، خلال اتصال هاتفي يوم الأحد، عزم الولايات المتحدة "الرد بقوة" على أي "عدوان روسي آخر" محتمل ضد أوكرانيا.

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أن روسيا لا يمكنها قبول أي مطالب بخصوص تحركات الجيش الروسي على أراضيها.

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