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القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين بريف الحسكة

القوات التركية تقصف بالمدفعية قرية أبو راسين بريف الحسكة
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

قصفت القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها ، بقذائف المدفعية قرية الربيعات بريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لسانا أن قذائف مدفعية ثقيلة أطلقتها القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها من المناطق التي تسيطرعليها بالريف الشمالي سقطت على الأحياء السكنية في قرية الربيعات في ريف أبو راسين شمال غرب الحسكة.

وبينت المصادر أن الاعتداء أدى إلى أضرار في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة وإلى نزوح عدد من الأسر باتجاه قرية أم الدبس.

واعتدت القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها في الرابع عشر من الشهر الجاري على قريتي الدردارة والعبوش بريف بلدة تل تمر وقرية تل الورد بريف بلدة أبو راسين ما أدى إلى أضرار في بعض المنازل والممتلكات وأجزاء من الطرق في محيط بلدة أبو راسين.

وتتعرض مناطق وقرى عدة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا وبشكل متكرر، لقصف مدفعي وصاروخي تركي.

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