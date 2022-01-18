بالفيديو.. بدء محاكمة 'حبيب اسيود' متزعم زمرة 'الأحوازية' الإرهابية

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إمتثال امام العدالة.. نهاية طريق اجرامي خلف عشرات الضحايا.

إنها اولى جلسات محاكمة حبيب فرج الله كعب الملقب بحبيب أسيود متزعم زمرة "الاحوازية" الارهابية، المتهم بتخطيط وتنفيذ عمليات ارهابية في محافظة خوزستان جنوبي ايران، يقف امام القضاء.

وقال نائب المدعي العام خلال الجلسة: التهمة الموجهة هي الافساد في الارض عن طريق تأسيس وادارة وزعامة زمرة تحت عنوان "حركة النضال العربي لتحرير الاحواز" والتخطيط والتنفيذ لعمليات ارهابية متعددة.

النيابة العامة الايرانية وجهت لائحة اتهامات لأسيود ابرزها تشكيل وادارة زمرة ارهابية نفذت العديد من الانفجارات في محافظة خوزستان، منها الهجوم الدامي على مدنيين اثناء عرض عسكري عام 2019 والذي أدى لاستشهاد 25 شخصا واصابة اخرين.

وبحسب الجهات الامنية في ايران الحركة تتلقى دعما من جهازين الاستخبارات السعودي والاسرائيلي حيث انها كانت تخطط لعمليات كبرى في طهران وأهواز.

وفي نهاية المطاف اعتقلت القوات الامنية الايرانية حبيب الاسيود العام الماضي، واعترف بتلقي الدعم من قبل اجهزة استخبارات دول اجنبية لتنفيذ عمليات ارهابية لزعزعة استقرار البلاد.