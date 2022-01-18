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الخارجية الأميركية: بلينكن يدعو في اتصال مع لافروف إلى "مسار دبلوماسي" حول أوكرانيا

الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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