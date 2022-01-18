فيديو.. زيارة الرئيس الايراني الى موسكو يوم غد واهميتها

العالم - خاص بالعالم

الإستعدادات جارية على قدم وساق في روسيا لإستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي سيزور العاصمة موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي فلادمير بوتين يرافقه وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد.

المتحدث باسم الحكومة الإيراني علي بهادري جهرمي أشار إلى أن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين وسيلتقي خلالها بنظيره الروسي، مشيرا إلى ان اللقاء بين الرئيسين سيتركز على توسيع الصادرات إلى روسيا وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

بهادري جهرمي لفت إلى أن جدول اعمال الرئيس الإيراني يتضمن أيضا إلقاء خطاب في مجلس الدوما الروسي، ولقاء نشطاء في مجال الاقتصاد والنفط وطلاب جامعيين.

الكرملين قال في بيان إن الرئيسين سيبحثان كل مسائل التعاون الثنائي بما فيها تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية الحيوية، مشيرا إلى أن الجانبين سيجريان محادثات أيضا تهدف إلى بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان وزيرا خارجية إيران حسين امير عبداللهيان وروسيا سيرغي لافروف وصفا خلال اتصال هاتفي زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا بأنها تطور مهم في العلاقات بين ايران وروسيا وفرصة جيدة لتوسيعها وتعميقها، فيما أعرب لافروف عن ارتياحه لهذه الزيارة معلنا بأنه تم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لها.

السفير الروسي في طهران، لوان جاغاريان قال إن من المتوقع أن تكون مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، خاصة القضايا الاقتصادية والإقليمية، على جدول أعمال المحادثات بين الرئيسين الايراني والروسي، لافتا إلى أن الحرب النفسية التي تمارسها وسائل الإعلام الغربية للمساس بالعلاقات بين ايران وروسيا بأنها نتيجة استياء أطراف ثالثة من توسيع العلاقات بين طهران وموسكو.

جاغاريان شدد على أن حظر الدول الغربية على ايران وروسيا لا تؤثر على العلاقات بين البلدين، مشيدا بسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة تجاه الشرق.