تعقيدات الملفين الإنساني والحقوقي في اليمن  + فيديو

العالم – خاص العالم

واعتبر الديلمي خلال حديثه في برنامج ضيف وحوار الذي يبث عبر قناة العالم أن هذا التصعيد استمرار للغة الحرب واستمرار للابتزاز وخاصة ابتزاز المدنيين، مشيرا إلى استهداف المنشآت المدنية والصحية والخدمية.

وشدد الديلمي على أن هذا التصعيد جزء من الاجراءات التي تتخذها الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى تصريحات السفير الأميركي في مؤتمر الكويت والتي أعلن خلالها أنه سوف يقوم بالإضرار بالاقتصاد اليمني وأنه سوف يقوم بعدة اجراءات أخرى تستهدف اليمنيين بالدرجة الأساسية.

ولفت القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان إلى أنه بعد هذه التصريحات جاءت خطوات كثيرة كان أبرزها إلغاء التحالف من قائمة العار ورغم أن القائمة هي قائمة شكلية ولكن في مضمونها كان هناك رسالة هامة، وبعدها بيومين حدث اعتداء استهداف للنساء والأطفال بشكل خطير للغاية.

ونوه الديلمي إلى عدم التجديد لولاية ثانية للخبراء الدوليين واشار إلى ان الحكومة لديها ملاحظات كثيرة على أداء الخبراء اليمنيين لكنها فوجئت بعدم التجديد لهم واعتبر هذا الموضوع مؤشر خطير.

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