الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران: إيران لطالما تدعم الحل السياسي القاضي برفع الحصار ووقف الحرب وعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية

الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 18-01-2021

في برنامج ضيف وحوار..   الديلمي يكشف للعالم تفاصيل تكثيف العدوان على اليمن والدعم الأميركي 

مطار القاهرة ..إحباط تهريب 600 غرام من الذهب تحت ملابس مسافر!

الأميركان ينفون علاقة إيران بقصف الإمارات...!

الحوثي يرحب بلجنة مستقلة لتعويض الضحايا المدنيين مقابل ضحايا إعصار اليمن

الكويت: برلمانيون يطالبون بحجب الثقة عن وزير الدفاع