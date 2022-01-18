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الأميركان ينفون علاقة إيران بقصف الإمارات...!

الأميركان ينفون علاقة إيران بقصف الإمارات...!
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

نفى مسؤول أميركي عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" علاقة إيران بما حصل بالأمس من قصف لمطاري أبوظبي ودبي...!

العالم- مقالات وتحليلات

أما فرقة كل من أيده في لبنان، خرجت من جحرها لترمي بحقدها وتعلن الطاعة والمبايعة لأمراء الخليج (الفارسي) واتهام إيران وإدانة صنعاء التي تتلقى القصف على مدى سبع سنوات من قبل التحالف الدولي بزعامة الرياض وأبوظبي...!

بعد القتل والتدمير اللذان شملا البشر والحجر، لم تحركوا ساكناً، والآن تحركت العاطفة والحس الإنساني، ولمجرد بضعة صواريخ وطائرات مسيرة استفقتم من سباتكم ونهض ضميركم من كبوته...!

إذا الأميركاني والخليجي ومن تبعهم بدأوا يعيدون حساباتهم في عدوانهم ويبحثون عن مخرج لتخلصهم من المستنقع اليمني...!

بدلاً من أن تبلعوا ألسنتكم، إذا لم تقفوا إلى جانب المعتدى عليه، تتزاحمون على أبواب السلاطين المعتدين من أجل دراهم بخسة...!

التاريخ لن يرحمكم....

ماذا ستفعلون عند انتهاء الحرب لمصلحة الجيش اليمني وأنصار الله واللجان...؟

د.نزيه منصور

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