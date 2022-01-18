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في برنامج ضيف وحوار..  

الديلمي يكشف للعالم تفاصيل تكثيف العدوان على اليمن والدعم الأميركي 

الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج ضيف وحوار الذي بث عبر شاشة قناة العالم تعقيدات الملفين الإنساني والحقوقي في اليمن.  

العالم - برامج

وفي حوار مع القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني علي الديلمي تسم تسليط الضوء على صعيد العدوان السعودي بتكثيف غاراته واستهدافاته للعديد من المدن اليمنية إلى جانب العاصمة صنعاء واستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية والمدنيين.

وشدد الديلمي على أن استهداف المنشآت الصحية ومستشفى السبعين للطفولة وفرض الحصار يعتبر جزء من الاجراءات التي تتخذها اميركا، مشيرا إلى أن السفير الاميركي في مؤتمر الكويت اعلن بان بلاده ستتخذ اجراءات ضد الاقتصاد اليمني.

ونوه إلى أن هناك جرائم كثيرة اعترفت بها الامم المتحدة والدول الكبرى ودول العدوان ولكن دون اتخاذ الاجراءات ضدها وانها المرة الاولى التي يتم اعتبار الشوارع ومستشفى السبعين للأمومة والطفولة والملعب بانها مناطق عسكرية.

وأشار الديلمي إلى العدوان يدعي بان مطار صنعاء الذي تهبط وتقلع منه طائرات الامم المتحدة يستخدم عسكريا وأن العدوان يقول ان مطار صنعاء يستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة التي لا تحتاج في الاساس الى مطار.

وتناول الديلمي مجموعة أخرى من الملفات والقضايا حيث يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة من خلال الفيديو المرفق.

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