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الخارجية الإيرانية: الحصار والضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية

الخارجية الإيرانية: الحصار والضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن الحصار والضربات العسكرية ليست حلا للأزمة اليمنية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال ستزيد التوترات في المنطقة.

العالم - إيران

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن: "إيران دعمت على الدوام مبادرات الحل السياسي لإنهاء حصار الشعب اليمني، وإنهاء الحرب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي هذا البلد. ودرء تصعيد الكارثة الانسانية ".

وبشأن تصعيد التوترات في المنطقة، قال خطيب زاده: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت دائما أن حل أي من الأزمات الإقليمية ليس اللجوء إلى الحرب والعنف، وإنما فقط من خلال الجو الهادئ والبعيد عن استمرار التوترات ودائرة العنف يمكن أن نأمل في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة."

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن الملف اليمني شأن يمني، مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون والمشاركة في أي مبادرة من شأنها إنهاء الحرب التي استمرت سبع سنوات في اليمن.

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