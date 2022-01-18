الديلمي: لولا اميركا لما تجرأت الامارات والسعودية على مهاجمة اليمن 

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وأكد علي الديلمي خلال حديثه في برنامج ضيف وحوار أن اميركا هي المسؤولة عن ما يتعرض له الشعب اليمني وهذا ما تتحدث عنه الفضائيات الاميركية، وأن الامم المتحدة تتحمل هي الاخرى المسؤولية وهي المعنية بالملف اليمني.

وأشار إلى أن سفينة عسكرية محملة بالسلاح تدخل لقتل اليمنيين فيما نشاهد ان الامم المتحدة تمنع دخول المساعدات والاغذية، منوها إلى الامم المتحدة كانت تصدر التصريحات لدخول السفن لكنها لا تذكر بان هناك عراقيل ولم تتخذ الاجراءات العملانية.

وشدد القائم بأعمال الوزير على أن عدم اتخاذ الامم المتحدة للإجراءات يشكل الضوء الاخضر للسعودية والامارات واميركا بارتكاب المجازر بحق الاطفال، وانه يتم استخدام الامم المتحدة كأداة وتتخذ الاجراءات اذا كان الجهة معادية لأميركا وتعطل القوانين الدولية لصالحها.

ولفت الديلمي إلى أن المنضمات الدولية تركز على الجانب الانساني ولن تعالج المشاكل التي اوجدتها اميركا والعدوان بصورة جذرية وأن الفضيحة الاخيرة كانت حول اعلان العدوان بان ميناء الحديدة يستخدم عسكريا وتبين بعدها بان الصور كانت متخذة من فيلم اميركي.

وأشار إلى العدوان استهدف حافلة تقل الاطفال وقال بانها كانت تقل قيادات عسكرية وبعد فترة اعترف بالخطأ و أن المنظمات الدولية المعنية بتقديم المساعدات الانسانية بدأت تستخدم كضغوط.