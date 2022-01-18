الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

3 محافظات عراقية تعطل الدوام غدا.. لهذا السبب؟

3 محافظات عراقية تعطل الدوام غدا.. لهذا السبب؟
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ الديوانية في العراق، زهير علي الشعلان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط.

العالم - العراق

وقال الشعلان في بيان ، إنه "نظراً لإنخفاض درجات الحرارة دون مستوى الصفر المئوي وحرصا منا على صحة وسلامة التلاميذ الأعزاء، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/١٩ للمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال فقط في مناطق عموم المحافظة".

وأوضح، أن "المدارس الثانوية المتوسطة والإعدادية غير مشمولة بتعطيل الدوام الرسمي؛ نظراً لإداءهم الإمتحانات الشفوية الخاصة بنصف السنة الدراسية ، داعياً الى اتخاذ إجراءات السلامة الوقائية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم".

وقبل ذلك، أعلنت محافظة كركوك تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومين؛ بعد ارتفاع إصابات جائحة كورونا، وانخفاض درجات الحرارة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال محافظ بابل، حسن منديل، في بيان ، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولتقـرير الانــواء الجـوية تقـرر ان يكـون يـوم غد عطـلة رسمية لطلـبة المـدارس ورياض الاطفـال فقـط".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بعد هطول الثلوج.. السليمانية تسجل أدنى درجة حرارة في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. الأعرجي يحدد مهلة زمنية للكشف عن المتورطين بجرائم أمنية

'قيس سعيد' يمدد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر كامل

اعلان موعد لقاء بلينكن ولافروف

أردوغان: رئيس 'إسرائيل' قد يزور تركيا

مهما ارتكب العدوان من مجازر انتقامية.. المواجهة مع اليمن دخلت مرحلة جديدة

خمسة شهداء بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارة بمديرية حريب بمأرب