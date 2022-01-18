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مراسل العالم: رابطة علماء اليمن تدين جريمة العدوان الأمريكي السعودي بحق المواطنين في الحي الليبي وتعتبرها شاهداً جديداً على الحقد تجاه اليمنيين

الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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