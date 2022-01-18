اهداف واهمية زيارة الرئيس الايراني الى موسكو.. اسباب تخوف كيان الاحتلال من المسيرات اليمنية

العالم - بانوراما

واعلنت طهران أن الرئيس الإيراني سيلتقي خلال زيارته التي ستستغرق يومين بنظيره الروسي فلادمير بوتين، وسيلقي كلمة في الجلسة العامة لمجلس الدوما، كما سيجتمع بالإيرانيين المقيمين في روسيا، وبالناشطين الاقتصاديين الروس.

اما ملف بانوراما الثاني فسيتناول ما قالته مصادر عسكرية في الكيان الاسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت، بأن جيش الاحتلال يستعد لهجمات محتملة بطائرات مسيرة في أعقاب الهجوم على أبو ظبي.

وتتخوف تلك المصادر من هجوم بطائرات مسيرة انتحارية وصواريخ يتم إطلاقها من اليمن. وتعتبر العملية اليمنية على اهداف في الامارات تطور نوعي سيكون له انعكاس واسع على مجريات العدوان السعودي الاماراتي المستمر على اليمن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.