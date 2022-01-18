مهما ارتكب العدوان من مجازر انتقامية.. المواجهة مع اليمن دخلت مرحلة جديدة

العالم - خاص بالعالم

تطور مهم في الملف العسكري اليمني مثلته العملية الهجومية الواسعة للقوات المسلحة اليمنية على الامارات بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. إذ تكشف العملية عن مرحلة جديدة من تصعيد صنعاء عسكريا وبمسارات وخيارات مختلفة عن سابقاتها، خاصة مع توعدها بتوسيع بنك الاهداف واعلانها ان الامارات غير آمنة اذا استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن.

وقال الخبير العسكري اليمني العميد عابد الثور لقناة العالم: هي رسالة تحذيرية، ولعلها تأتي في اطار الردع الاستراتيجي، العدو الاماراتي يدرك ان القوات المسلحة اليمنية جادة في تحذيراتها وستمضي قدما ان لم ترتدع الامارات وتوقف عدوانها وحصارها على اليمن وكذبها المتواصل بأنها تسحب قواتها من اليمن.

الهجمات على الامارات التي اطلق عليها عملية اعصار اليمن والضربات المتتالية على العمق السعودي تؤشر بحسب عسكريين لمدى ما باتت تتمتع به صنعاء من تفوق في قدراتها العسكرية وتطور سلاحها ومنظوماتها الصاروخية وتقدم في قوة الردع ومن شأن ذلك تغيير معادلة الحرب الممتدة منذ سنوات، بالنظر ايضا الى نجاحات القوات المشتركة في جبهات الاقتتال الداخلية...

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