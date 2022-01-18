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لبناني يحتجز العشرات في بنك ويهدد بتفجيره في هذه الحالة!

لبناني يحتجز العشرات في بنك ويهدد بتفجيره في هذه الحالة!
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "لبنان 24" الإخباري بـ"قيام أحد المواطنين باحتجاز العشرات من المراجعين والموظفين في "بنك بيروت والبلاد العربية" فرع جب جنين"، مهددا بـ"حرق البنك وتفجيره".

العالم - حوادث

وأوضح موقع "لبنان 24" أن "المودع حضر من بلدة كفريا الى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله".

وأشارت قناة "الجديد" إلى أن "مواطنا أقدم على احتجاز الموظفين داخل أحد المصارف في جب جنين، وعمد إلى رشهم والمصرف بمادة البنزين"، لافتة إلى أن "المواطن الذي كان مسلحا طالب بأمواله المودعة في المصرف"، وعلى الفور حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وضربت طوقا أمنيا، ومن ثم ألقت القبض عليه.

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