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أوجي يبحث مع شولكينوف ونوفاك التعاون الاقتصادي والنفطي الإيراني الروسي

أوجي يبحث مع شولكينوف ونوفاك التعاون الاقتصادي والنفطي الإيراني الروسي
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير النفط الإيراني جواد أوجي مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولكينوف، الذي يرأس أيضا اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا، مساء اليوم الثلاثاء سبل النهوض بمستوى التعاون الاقتصادي والنفطي بين البلدين.

العالم - إيران

هذا والتقى وزير النفط الإيراني جواد أوجي إلى جانب اجتماعه بنظيره الروسي نيكولاي شولكينوف، بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وعقد معه جولة من المباحثات.

وناقش أوجي في هذه الاجتماعات، التي حضرها سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الاتحاد الروسي كاظم جلالي، سبل توسيع العلاقات الاقتصادية، وإزالة العقبات المصرفية والجمركية والبنية التحتية، وتعزيز التعاون بين طهران وموسكو في مجال النفط والطاقة وكذلك الاستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية للطاقة.

وبحث وزير النفط الإيراني ونائب رئيس الوزراء الروسي في موسكو تعزيز التعاون الإيراني الروسي في إطار أوبك بلس بهدف تأمين المنافع وتنظيم سوق الطاقة وتلبية الاحتياجات المتبادلة والتعاون الإقليمي في نقل الغاز الإيراني إلى باكستان والهند بمشاركة الشركات الروسية وتوطين المعدات النفطية في إيران، والتعاون في مجال الطاقة ونقل التكنولوجيا والاستثمار المشترك.

وعقب هذه الاجتماعات، أعلن وزير النفط الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة، أن تطوير التعاون بين البلدين في مجال استخراج النفط والغاز مطروح على جدول الأعمال.

وأوضح أوجي أنه تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة في مجال التعاون على صعيد النفط والطاقة وقال إنه أجرى محادثات جيدة مع الجانب الروسي حول التقارب الاقتصادي وإزالة العقبات والاستثمارات المشتركة وتطوير التعاون في مجال النفط والطاقة.

وعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا لحد الآن 15 اجتماعا في طهران وموسكو كما عقدت مجموعات العمل المصرفية والمالية والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا والصحة والإسكان والجمارك اجتماعات مشتركة على مدار العامين الماضيين وصاغت الوثيقة للقمة السادسة عشرة.

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