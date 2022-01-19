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مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب نابلس

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب نابلس
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

العالم - فلسطين

وخرج الفلسطينيون إلى مدخل البلدة للتصدي لاعتداءات محتملة للمستوطنين على البلدة، وأشعلوا الإطارات المطاطية. وقمعت قوات الاحتلال المواطنين بإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن الفلسطينيين خرجوا للتصدي لمسيرات دعت اليها جماعات المستوطنين، مساء امس تحت عنوان “إسرائيل في خطر.. نريد يهودية الدولة”.

وأضاف أن مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيتا بين قوات الاحتلال والشبان، وسط اطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.

وأكد أن مسيرات للمستوطنين انطلقت من حاجز زعترة العسكري باتجاه حاجز حوارة، اضافة الى تجمعات أخرى على مفترقات الطرق بين محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت.

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