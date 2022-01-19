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الرئيس رئيسي: سنبحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء خلال الزيارة الى روسيا

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

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