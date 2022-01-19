طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى وجهات أميركية

العالم - الإمارات

جاء الإعلان في بيان نشرته الشركة المملوكة لحكومة دبي، عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الشركة إن القرار يأتي "بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة".

وشملت الوجهات التي شملها التعليق مطارات بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيويورك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل، وفقا لبيان الشركة.

وكان مقررا إطلاق خدمات الجيل الخامس في الولايات المتحدة في 5 يناير/كانون الثاني الجاري.

لكن شركتي الاتصالات الأمريكيتين "إيه تي أند تي" و"فيرايزن" قررتا إرجاء الإطلاق لاسبوعين، بطلب من وزير النقل الأمريكي بيت بوتيدجادج، بعدما هددت شركات الطيران الأميركية باتخاذ إجراءات قانونية بسبب مخاوف من تداخل الشبكة مع أنظمة الطيران.

وتخشى الهيئة الاتحادية للطيران الأميركية من تداخل شبكة الجيل الخامس مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع، ما يهدد سلامة الملاحة الجوية.