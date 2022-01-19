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مدير مشفى دمشق: لا نملك الاختبارات اللازمة لكشف أوميكرون

مدير مشفى دمشق: لا نملك الاختبارات اللازمة لكشف أوميكرون
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق المجتهد الدكتور أحمد عباس أنه لا يوجد أي دليل يثبت وجود متحور أوميكرون في سوريا لكونه لا تتوافر الاختبارات اللازمة للكشف عنه حتى الآن لافتا إلى أن المتحور يتميز بالانتشار الواسع والاعراض الخفيفة.

العالم-سوريا

وكشف عباس في تصريح لـ سانا أنه تم تخفيض عدد أسرة العناية المشددة في المشفى لصالح مرضى العمليات ليصبح 8 أسرة فقط مخصصة لمرضى كورونا وتم تخفيض أقسام العزل من 3 شعب الى شعبتين بطاقة استيعابية 28 سريرا وذلك نتيجة للانخفاض في أعداد الحالات المراجعة للمشفى بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس.

وبين عباس أن عدد المراجعين لقسم اسعاف العزل يبلغ حوالي 15 حالة يوميا يتم قبول 3 إلى 5 حالات منها مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في قسم العناية المشددة 5 أسرة وفي أقسام العزل 9 أسرة وفيما يخص أعراض الحالات التي يتم قبولها بالمشفى أوضح مدير مشفى دمشق أنه لم يتم لحظ أي تغيير ملموس في الأعراض وما زالت تقتصر على الأعراض التنفسية والهضمية وأن نسبة الوفيات ضمن الحدود الطبيعية.

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مدير مشفى دمشق: لا نملك الاختبارات اللازمة لكشف أوميكرون

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