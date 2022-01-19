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صحيفة تركية: ميزانية ضخمة لبناء سجون جديدة في البلاد

صحيفة تركية: ميزانية ضخمة لبناء سجون جديدة في البلاد
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن الحكومة التركية خصصت مبالغ ضخمة تقترب قيمتها من ملياري ليرة لبناء سجون جديدة في العام الجاري.

العالم - تركيا

وأفيد في هذا الشأن بأن تفاصيل برنامج الاستثمار 2022، الذي تم إصداره بتوقيع رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، جرى "تخصيص ما مجموعه 1 مليار 988 مليون ليرة تركية، و64 ألف ليرة تركية لوزارة العدل لبناء 64 سجنا جديدا".

وأشير في هذا السياق إلى أنه تم إدراج محافظات "ملاطية وكونيا وموش وتوكات وزونغولداك" ضمن المناطق التي سيتم فيها بناء السجون الجديدة.

وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى أنه "تم تخصيص ميزانية لوزارة الداخلية لتنفيذ المشاريع التي استهدفتها من أجل ضمان أمن الحدود".

وأشارت إلى أنه سيتم في عام 2022، "إنفاق ميزانية استثمارية قدرها 292 مليون ليرة تركية على أدوات وأجهزة وجدار حدودي بطول 332 كيلومترا في محافظة فان، التي كان يعبر من خلالها الأفغان بشكل متكرر في السنوات الأخيرة".

علاوة على ذلك، أفيد بـ"تخصيص 11 مليون ليرة تركية للمديرية العامة للأمن لشراء الآلات والمعدات في إطار مكافحة المخدرات".

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