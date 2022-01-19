الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

القيادي خضر عدنان : هدم الاحتلال منزل صالحية جريمة جديدة وإفلاس

القيادي خضر عدنان : هدم الاحتلال منزل صالحية جريمة جديدة وإفلاس
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الاربعاء، أن هدم الاحتلال منزل صالحية بحي الشيخ جراج بالقدس المحتلة جريمة احتلالية جديدة، ودليل على إفلاس الاحتلال امام استبسال عائلة صالحية وكل من ساندهم دفاعا عن منزلهم بالشيخ جراح فأعتقل وسحل ونكل لتنفيذ جريمة الهدم.

العالم - فلسطين

وقال الشيخ عدنان ان حي الشيخ جراح وأهلنا فيه يمثلون معاناة شعب بأكمله مقاوم للإحتلال ورافض له ومتشبث بحقنا الكامل بفلسطين.

واعتبر ان الإحتلال المارق استغل العتمة والحالة الجوية وخلود الناس للنوم لتنفيذ جريمته النكراء ، داعياً جماهير شعبنا للغضب على جريمة الإحتلال في حي الشيخ جراح هدماً وجرحاً واعتقالاً.

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة ، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزلة وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح.

ونقل عن عائلة الصالحية قولها إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل العائلة، واعتقلت أفراد العائلة المتواجدين في المنزل، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وقام عناصر الشرطة بإطلاق قنابل الصوت واعتقال جميع أفراد العائلة و25 شخصا تواجدوا داخل المنزل، حيث تم إخلاء المنزل والاعتداء على جميع المتواجدين بداخله.

روابط ذات صلة

مشعل لـ"أهالي الشيخ الجراح": المقاومة ستوجه إنذارًا جديدًا للاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد التقاعد.. ميركل تتلقى أول عرض عمل

شاهد.. ماذا جرى في جلسة المحكمة الإتحادية حول مسار اختيار رئيس البرلمان العراقي؟

العراق.. المحكمة الاتحادية تبدأ النظر في شرعية انتخاب رئاسة البرلمان

تقرير وزارة الصحة اللبنانية.. عداد كورونا مازال مرتفعا

القيادي خضر عدنان : هدم الاحتلال منزل صالحية جريمة جديدة وإفلاس

"اسرائيل" تزيد جرائمها ضد الفلسطينيين وأنقرة تكثف اتصالاتها لزيارة هرتسوغ