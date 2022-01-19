القيادي خضر عدنان : هدم الاحتلال منزل صالحية جريمة جديدة وإفلاس

العالم - فلسطين

وقال الشيخ عدنان ان حي الشيخ جراح وأهلنا فيه يمثلون معاناة شعب بأكمله مقاوم للإحتلال ورافض له ومتشبث بحقنا الكامل بفلسطين.

واعتبر ان الإحتلال المارق استغل العتمة والحالة الجوية وخلود الناس للنوم لتنفيذ جريمته النكراء ، داعياً جماهير شعبنا للغضب على جريمة الإحتلال في حي الشيخ جراح هدماً وجرحاً واعتقالاً.

وكانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح بالقدس المحتلة ، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزلة وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح.

ونقل عن عائلة الصالحية قولها إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل العائلة، واعتقلت أفراد العائلة المتواجدين في المنزل، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وقام عناصر الشرطة بإطلاق قنابل الصوت واعتقال جميع أفراد العائلة و25 شخصا تواجدوا داخل المنزل، حيث تم إخلاء المنزل والاعتداء على جميع المتواجدين بداخله.