العراق.. المحكمة الاتحادية تبدأ النظر في شرعية انتخاب رئاسة البرلمان

العالم-العراق



وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حددت اليوم الأربعاء موعداً للنظر في دعوى أقامها كل من النائب باسم خشان والنائب محمود المشهداني للطعن بانتخاب رئاسة مجلس النواب، وعلى إثر ذلك اصدرت المحكمة أمراً ولائياً بتعطيل عمل رئاسة المجلس مؤقتاً لحين حسم الدعوى.

واسفر الانتخاب عن اختيار محمد الحلبوسي عن حزب تقدم رئيساً للبرلمان وحاكم الزاملي عن التيار الصدري نائباً أولاً وشاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نائباً ثانياً.

وبحسب خبراء في القانون العراقي فإن المحكمة الاتحادية العليا قد تحسم موقفها اليوم وتنطق بالحكم بشأن دستورية عقد الجلسة الأولى للبرلمان من عدمها أو تحديد موعد آخر للنطق بالحكم ، مشيرين إلى أن “جميع الاحتمالات واردة بشإن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة بالجلسة الأولى من عدمه”.