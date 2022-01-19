شاهد.. ماذا جرى في جلسة المحكمة الإتحادية حول مسار اختيار رئيس البرلمان العراقي؟

العالم - مراسلون

وأوضح مراسل العالم أن هذه الجلسة هي جلسة النظر بالطعون المقدمة ومن المتوقع ان يشهد الأسبوع المقبل اصدار القرار النهائي للمحكمة الإتحادية العليا بشرعية جلسة البرلمان التي تم خلالها اختيار رئيس البرلمان.

وتابع مراسل العالم بأن المحتجين قدموا أدلة حول جلسة اختيار رئيس البرلمان حيث شهدت هذه الجلسة احداث المخالفة للدستور العراقي الذي ينص على ادارة الجلسة من قبل رئيس السن وعدم سماح لشخصية آخرى أن تتولى رئاسة الجلسة.

وأضاف مراسل العالم أن رئيس السن لجلسة البرلمان محمود المشهداني تعرض لوعكة صحية اثناء الجلسة وتم نقله الى المستشفى حيث تم اختيار شخص آخر كرئيس السن للجلسة ويرى المشهداني هذا الأمر يخالف الدستور العراقي.

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