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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يصل الى مطار موسكو في زيارة رسمية بناء على دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

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