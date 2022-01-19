عودة الرحلات الجوية بين تركيا وأرمينيا

العالم - تركيا

وبحسب بيان الهيئة، تم اتخاذ قرار ببدء رحلات جوية مشتركة، وسمحت المديرية العامة للطيران المدني لشركتي "Pegasus Airlines" و"Fly One Armenia" بـ 3 رحلات أسبوعيا.

في وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية لوزارة الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في أرمينيا، سونا هاروتيونيان لـ"سبوتنيك"، إن سلطات الطيران الأرمنية أصدرت أيضًا تصريحًا لشركة "Pegasus" التركية لتسيير رحلتين أسبوعياً بين البلدين.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وأرمينيا، والحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1993 بمبادرة من أنقرة، ويعود ذلك تعود إلى عدد من الظروف المتعلقة، على وجه الخصوص، بدعم أنقرة للموقف الأذربيجاني من مشكلة قره باغ، ورد الفعل التركي الحاد على عملية الاعتراف الدولي بالإبادة الجماعية للأرمن عام 1915 في الإمبراطورية العثمانية.