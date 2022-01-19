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السفير الايراني يستعرض برنامج زيارة رئيسي الى موسكو

السفير الايراني يستعرض برنامج زيارة رئيسي الى موسكو
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

استعرض سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو برنامج زيارة رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي الى روسيا، ومن ضمنه اجراء محادثات مع نظيره الروسي والقاء كلمة في الدوما واللقاء مع الناشطين الاقتصاديين الروس البارزين وكذلك اللقاء مع ابناء الجالية الايرانية.

العالم - ايران

يتبع...

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