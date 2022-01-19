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رئيس الجمهورية یصل إلى موسكو

رئيس الجمهورية یصل إلى موسكو
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو اليوم الاربعاء وكان في استقباله عدد من المسؤولين الروس و الوفد الدبلوماسي للسفارة الإيرانية.

العالم - ايران

وتأتي زيارة الرئيس رئيسي الى موسكو تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين و تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية و الوفد المرافق له في مطار موسكو وزير الطاقة الروسي نيكلاي تشولينوف و ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الروسي - الايراني و مساعد وزير الخارجية الروسي.

و استعرض رئيس الجمهورية حرس الشرف و تم عزف النشيد الوطني للبلدين .

ومن المقرر ان يجتمع رئيس الجمهورية مع نظيره الروسي خلال الساعات المقبلة.

وكان أية الله رئيسي قد زار طاجيكستان و تركمانستان في اطار سياسة الحكومة الجديدة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار و دول المنطقة.

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