رئيس الجمهورية یصل إلى موسكو

العالم - ايران

وتأتي زيارة الرئيس رئيسي الى موسكو تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين و تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية و الوفد المرافق له في مطار موسكو وزير الطاقة الروسي نيكلاي تشولينوف و ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الروسي - الايراني و مساعد وزير الخارجية الروسي.

و استعرض رئيس الجمهورية حرس الشرف و تم عزف النشيد الوطني للبلدين .

ومن المقرر ان يجتمع رئيس الجمهورية مع نظيره الروسي خلال الساعات المقبلة.

وكان أية الله رئيسي قد زار طاجيكستان و تركمانستان في اطار سياسة الحكومة الجديدة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار و دول المنطقة.