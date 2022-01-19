تحالف العدوان علی اليمن يلجأ الی حرب المجازر، والسبب..

العالم - خاص بالعالم

وقال ناجي صفا في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان ائتلاف العدوان فشل فشلاً ذريعاً في الميدان، لهذا لجأ الی الاسلوب الاسهل في الحرب وهو الحرب بالمجازر.

وأکد ان سبب لجوء العدوان الی ارتکاب المجازر، هو ان بنک اهدافه فرغ في اليمن ولايستطيع الضغط علی صنعاء سوی بارتکاب المجازر وقتل المواطنين دون اکتراث للقيم الانسانية والاخلاقية والدينية.

وانتقد الصمت العالمي ازاء المجازر التي يرتکبها العدوان في اليمن وعدم ادانة الجرائم والابادة التي تمارسها دول التحالف.

واستهدف العدوان السعودي الاماراتي خلال اليومين الماضيين الأحياء المدنية والبنية التحتية في العاصمة صنعاء. وبعدما أصبح بنك أهدافه خالياً، رجح الائتلاف، استهداف الحيّ الليبي وسط المدينة، بسلسلة غارات أدّت إلى تدمير خمسة منازل على رؤوس ساكنيها، واستشهاد 12 مواطناً، فضلاً عن إصابة 11 آخرين، وإحداث دمار واسع.