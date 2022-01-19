الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢
١١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. ماسة «فضائية» تزن نحو 556 قيراطاً تعرض للبيع بمزاد

بالصور.. ماسة «فضائية» تزن نحو 556 قيراطاً تعرض للبيع بمزاد
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

تعرض ماسة سوداء، يبلغ وزنها 555.55 قيراط ويُعتقد أنها جاءت من الفضاء الخارجي، للبيع في مزاد بلندن، حيث من المتوقع أن يصل سعرها إلى 6.8 مليون دولار، وفقاً لما أعلنته دار سوذبيز للمزادات.

العالم - منوعات

وبحسب شبكة «سي إن إن»، فقد أشارت دار سوذبيز إلى أن اكتشاف والحصول على ماسة سوداء ذات جوانب طبيعية بهذا الحجم «أمر نادر الحدوث للغاية».

وتوقعت الدار أن يتم بيع الماسة مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني (6.8 مليون دولار)، عند طرحها للبيع في المزاد الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن من 3 وحتى 9 فبراير (شباط) المقبل، بعد عرضها في دبي ومدينة لوس أنجليس الأميركية.

ويُعتقد أن هذه الجوهرة النادرة، التي أُطلق عليها اسم «إنيغما» أي اللغز، جاءت من الفضاء الخارجي إما من خلال اصطدام نيزكي أو من كويكب «يحمل الماس» اصطدم بالأرض.

ويحتوي هذا النوع من الألماس الأسود على كميات ضئيلة من النيتروجين والهيدروجين، وهي العناصر الموجودة في الفضاء بين النجوم. كما يحتوي أيضاً على أوسبورنيت، وهو معدن موجود في النيازك.

ومن جانبها، علّقت نيكيتا بيناني، اختصاصية المجوهرات في دار سوذبيز في لندن، قائلة إن هذه الماسة تُعد «فعلاً ظاهرة طبيعية حقيقية».

وأوضحت في بيان صحافي يوم الاثنين أن «شراءها يمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لامتلاك واحدة من أندر العجائب الكونية التي عرفتها البشرية».

وسيتم قبول العملات المشفرة لشراء الماسة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بيع ماسة عيار 101 قيراط، أُطلق عليها اسم «المفتاح 10138»، والتي أصبحت أغلى جوهرة تُباع على الإطلاق بالعملة المشفرة العام الماضي، وفقاً لدار سوذبيز.

تصنيف :

روابط ذات صلة

بيع مخطوطة لأينشتاين بأكثر من 13 مليون دولار

محمد صلاح يطرح قميصه الذي ارتداه بمباراة مانشستر يونايتد في مزاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا

لبنان.. العاصفة هبة تبلغ ذروتها ليلا والثلوج تلامس ال 600 متر وتنحسر تدريجيا غدا

عقيلة صالح يطالب بموعد نهائي للانتخابات الليبية

شاهد.. متحور أوميكرون يبلغ ذروته في أوروبا

تنديد واسع بهدم منزل "صالحية" في حي الشيخ جراح بالقدس

خاص بالعالم.. رد حماس علی تطهير عرقي اسرائيلي في حي الشيخ جراح