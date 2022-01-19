بالصور.. ماسة «فضائية» تزن نحو 556 قيراطاً تعرض للبيع بمزاد

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وبحسب شبكة «سي إن إن»، فقد أشارت دار سوذبيز إلى أن اكتشاف والحصول على ماسة سوداء ذات جوانب طبيعية بهذا الحجم «أمر نادر الحدوث للغاية».

وتوقعت الدار أن يتم بيع الماسة مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني (6.8 مليون دولار)، عند طرحها للبيع في المزاد الذي سيقام في العاصمة البريطانية لندن من 3 وحتى 9 فبراير (شباط) المقبل، بعد عرضها في دبي ومدينة لوس أنجليس الأميركية.

ويُعتقد أن هذه الجوهرة النادرة، التي أُطلق عليها اسم «إنيغما» أي اللغز، جاءت من الفضاء الخارجي إما من خلال اصطدام نيزكي أو من كويكب «يحمل الماس» اصطدم بالأرض.

ويحتوي هذا النوع من الألماس الأسود على كميات ضئيلة من النيتروجين والهيدروجين، وهي العناصر الموجودة في الفضاء بين النجوم. كما يحتوي أيضاً على أوسبورنيت، وهو معدن موجود في النيازك.

ومن جانبها، علّقت نيكيتا بيناني، اختصاصية المجوهرات في دار سوذبيز في لندن، قائلة إن هذه الماسة تُعد «فعلاً ظاهرة طبيعية حقيقية».

وأوضحت في بيان صحافي يوم الاثنين أن «شراءها يمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لامتلاك واحدة من أندر العجائب الكونية التي عرفتها البشرية».

وسيتم قبول العملات المشفرة لشراء الماسة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بيع ماسة عيار 101 قيراط، أُطلق عليها اسم «المفتاح 10138»، والتي أصبحت أغلى جوهرة تُباع على الإطلاق بالعملة المشفرة العام الماضي، وفقاً لدار سوذبيز.