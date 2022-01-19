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أبرز عمليات الجيش اليمني ضد اهداف اماراتية

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية منشأت هامة في العمق الإماراتي خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك رداً على تصعيد العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني.

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