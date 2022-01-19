شاهد.. متحور أوميكرون يبلغ ذروته في أوروبا

العالم - أوروبا

في وقت مبكر الأربعاء صحي الألمانيون على بيانات أصدرتها السلطات الصحية في البلاد تعلن عن تسجيل المانيا أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 في ال24 ساعة الماضية. ارتفاع قياسي للإصابات مع انتشار المتحورة أوميكرون التي تمثل أكثر من 70 بالمائة من الإصابات الجديدة. الحكومة الالمانية شددت القيود للحد من انتشار العدوى، ولم يختصر الأمر على ألمانيا فقط فالقارة العجوز بشكل عام تواجه هذا الارتقاع في الاصابات.

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذر زعماء العالم من أن جائحة فيروس كورونا لم تقترب بأي شكل من الانتهاء.

sb

الرواية القائلة بأنه مرض خفيف هي مضللة، لا تخطئوا الظن، مع الارتفاع المذهل لأوميكرون عالميا، من المحتمل ظهور متحورات جديدة.

كما حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، من أن زيادة قابلية انتقال أوميكرون من المرجح أن تؤدي إلى زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات، خاصة في الدول التي يتم فيها تلقيح عدد قليل من الناس.

في الدنمارك، أبلغ المسؤولون عن تسجيل أكثر من 33 الف إصابة يومية جديدة يوميا، بينما سجلت السلطات الصحية في إيطاليا إصابات تخطت ال 228 الف أما فرنسا، فأبلغت عن تسجيل اكثر من 464 الف إصابة وهو رقم قياسي يومي جديد خلال الوباء.



بعض المؤشرات المبكرة تشير الى أن موجة أوميكرون ربما تكون قد بلغت ذروتها بالفعل في بعض الدول الأوروبية. ففي أيرلندا، بدأ عدد الحالات الجديدة في الانخفاض في الأيام الأخيرة، حيث أخبر مسئولو الصحة في هذا البلد عن احتمالية الغاء القيود المفروضة بحلول نهاية الشهر وبيانات الحكومة الإسبانية تظهر أن الإصابات الجديدة بدأت في الانخفاض لأول مرة منذ بدء موجة أوميكرون قبل شهرين ونصف، على الرغم من أن الخبراء حذروا من الإغراق في تفسيرات قراءة البيانات.



أما في بريطانيا، من المقرر أن يراجع وزراء الحكومة القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الأربعاء وسط انخفاض في عدد الإصابات اليومية.