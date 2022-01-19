«الرجل الحديدي»... روبوت يساعد بعمليات البحث والإنقاذ بعد الكوارث

العالم -

تم تطوير الروبوت، المسمى «آي كوب»، من قبل خبراء في معهد «انستيتوتو ايتاليانو دي تكنولوجيا» في جنوة، إيطاليا.

ستسمح الأنظمة الروبوتية الموجودة في راحة يد «آي كوب» بالتحكم في القوة والاتجاه أثناء قيامه بالطيران عبر الهواء باستخدام صواريخ الدفع.

حجم «آي كوب» المتواضع - 3.4 أقدام فقط - وقدرات الدفع ستسمح له بالوصول إلى الأماكن التي لا يستطيع البشر أو الطائرات بدون طيار الوصول إليها بحثاً عن الناجين من البشر.

يذكرنا هذا الروبوت بدرع الرجل الحديدي الذي ارتداه توني ستارك، شخصية «مارفل كوميكس» التي لعبها على الشاشة الكبيرة روبرت داوني جونيور.

ووفقاً للخبراء، لا يزال مجال الروبوتات متخلفاً من حيث تقديم حلول ميسورة التكلفة لسيناريوهات الكوارث.

يقول موقع المعهد الإيطالي على الإنترنت: «كل عام، تقتل حوالي 300 كارثة طبيعية حوالي 90 ألف شخص وتؤثر على 160 مليون شخص في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «لسوء الحظ، لا تزال الروبوتات متخلفة عن تقديم حلول ميسورة التكلفة في سيناريوهات الكوارث هذه».

وبدأ العلماء في تطوير «آي كوب» منذ أكثر من 15 عاماً. يبلغ ارتفاع الروبوت 3.4 أقدام (104 سم)، وهو بحجم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات فقط، وله وجه غريب بعض الشيء يشبه الدمية.

يمكن لـ«آي كوب» الزحف على أربع أرجل، والمشي والجلوس للتعامل مع الأشياء، مثل أنقاض المباني المتناثرة أو الركام، بينما تم تصميم يديه لدعم مهارات التلاعب المتطورة.

ويقول المعهد الإيطالي: «إنه واحد من الروبوتات القليلة في العالم التي تتمتع ببشرة حساسة لكامل الجسم للتعامل مع التفاعل الجسدي الآمن مع البيئة».