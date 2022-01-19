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الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز بالقدس المحتلة

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز بالقدس المحتلة
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عائلة مقدسية على هدم منزلها في حي واد الجوز بالقدس المحتلة، ذاتيا.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية: بأن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المقدسي فيصل الجعبري على هدم منزله الذي يأويه وعائلته في حي واد الجوز إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ذاتيا.

وأضافت: أن مساحة المنزل تبلغ سبعين مترًا مربعًا ومبني منذ عام 2016، وتعيش فيه عائلة الجعبري المكونة من ثمانية افراد.

وكانت بلدية الاحتلال أمهلت عائلة الجعبري حتى الـ25 من كانون الأول الجاري لهدم منزلها ذاتيا أو أن تهدمه آلياتها وتكليفها أجرة الهدم، ما اضطر العائلة الى هدمه ذاتيا، بعد أن فرضت عليها مخالفات بناء زادت عن سبعين ألف شيقل، وتكلفت أيضًا بنحو خمسين ألفًا للمحامين في محاولة لإلغاء قرار الهدم.

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