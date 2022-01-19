منخفض شديد البرودة تشهده البلاد وانقطاع بعض الطرقات بسبب تراكم الثلوج

العالم - سوريا

وجاء في النشرة الصباحية الصادرة عن المديرية اليوم الأربعاء: ” تصبح درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة”.

وأضافت: “يكون الجو غائماً ماطراً على فترات بشكل عام ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر وممزوجاً”، وحذرت من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في جميع المناطق.

وأما الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 60 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والبادية، بينما البحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد الخميس، تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على المنطقة الساحلية وخلال الليل ويستمر الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في المرتفعات الجبلية وكل المناطق الداخلية.

وتشهد البلاد أجواء شديدة البرودة ودون الصفر ليلاً، وكانت معظم المحافظات شهدت هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية سجل أعلاها 85 مم في شطحة بمحافظة حماة.

الجدير بالذكر أن إدارة المرور في وزارة الداخلية، أفادت بانقطاع بعض الطرقات بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد بفعل الأحوال الجوية السائدة.