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أ ف ب : أوكرانيا تقول انها لا تخطط "لأي هجوم" على الانفصاليين المؤيدين لروسيا

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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